معدل التضخم يسجل ١٤٢.٣٤%

كتبت: ابتهاج متوكل

سجل معدل التضخم لشهر فبراير ٢٠٢٥م، نسبة ١٤٢.٣٤%، وذلك بحسب البيان الصحفي اليوم (الاثنين) للجهاز المركزي للإحصاء.

كما سجل الرقم القياسي العام الأسعار المستهلك لمجموعة الأغذية والمشروبات 162439.07 لشهر فبراير 2025م نقطة مقارنة مع 161179.17 نقطة في يناير 2025م بارتفاع بلغ 1259.90 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 0.78%.

في وقت سجل الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لمجموعة الأغذية والمشروبات 162439.07 نقطة لشهر فبراير 2025م، بينما كان 71106.19 نقطة في شهر فبراير 2024م، بارتفاع بلغ 91332.88 نقطة، بمعدل تغيّر سنوي (تضخم) بلغ 128.45% أي أنّ معدل التغيّر لأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات في شهر فبراير 2025م زاد بنسبة 128.45% عن نظيره في العام السابق.

وسجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 273560.25 نقطة لشهر فبراير 2025م، مقارنةً مع 123.32 122498.23 نقطة في فبراير 2024م، بارتفاع قدره 151062.02 نقطة، بمعدل تغير سنوي (تضخم بلغ أي أن معدل التغير للاسعار للمناطق الحضرية في شهر فبراير 2025م زاد بنسبة 123.32% عن نظيره في العام السابق).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الريفية 497221.82 نقطة لشهر فبراير 2025م، مقارنةً مع 155.84 194350.49 نقطة في فبراير 2024م، بارتفاع قدره 302871.33 نقطة، بمعدل تغير سنوي (تضخم بلغ أي أن معدل التغير للاسعار للمناطق الريفية في شهر فبراير 2025م زاد بنسبة 155.84% عن نظيره في العام السابق).