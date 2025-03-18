الفرقة السادسة: مقتل عناصر وتدمير ناقلة محملة بالأسلحة والذخائر تتبع للمليشيا بالفاشر

الخرطوم: السوداني

دَمّـرَت القوات المسلحة التابعة للفرقة السادسة مشاة بالفاشر وباستخدام طائراتها المسيرة من عربة ناقلة (ZS) محملة بالأسلحة والذخائر والدّرّاجات النارية تتبع لمليشيا الدعم السريع قادمة من الاتجاه الشرقي إلى الفاشر، كما أدت العملية إلى مقتل جميع عناصر المليشيا التي كانت في الناقلة.

وأوضحت الفرقة السادسة مشاة في الإيجاز الصحفي اليومي أنّ القوات المسلحة والقوات المشتركة وبمساندة المستنفرين، نفّذوا خلال عمليات التمشيط المستمرة، هجوماً أمس على أوكار المليشيا جنوب شرق المدينة أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من المليشيا وأسر ثلاثة آخرين ضُبطت بحوزتهم أسلحة كلاشنكوف وذخائر جيم-3 وقرنوف.

وأشارت الفرقة السادسة إلى أن القوات ما تزال تواصل عمليات التمشيط من أجل تطهير المدينة من المتسللين والمجرمين.

وأوضح الإيجاز الصحفي للفرقة السادسة أنّ المليشيا قصفت المدينة بعشر قذائف عيار 120، كما أطلقت طائرات مسيرة متزامنة مع ساعة الإفطار أسفر عن إصابة خمسة مدنيين بجروح متفاوتة تم إسعافهم إلى المراكز الصحية.