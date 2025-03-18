تنفيذ حملات أمنية كبرى بمنطقة العزبة بوسط بحري

الخرطوم: السوداني

كشف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، اليوم، عن جهود شرطة محلية بحري لتجفيف بؤر الجريمة وإزالة الظواهر السالبة بالمنطقة من خلال تنفيذ شرطة محلية بحري، حملة منعية وكشفية كبرى على تمركزات الجريمة بمنطقة العزبة بوسط الخرطوم بحري بمشاركة القوات المشتركة.

وأضاف أن الحملة حقّقت أهدافها في القضاء على الظواهر السالبة ومكافحة الجريمة وإزالة عدد من المساكن والمواقع العشوائية التي تُستغل مقراً للشبكات الإجرامية، بالإضافة لفتح جميع المسارات بالطرق الرئيسية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة: ستتواصل هذه الحملات الأمنية بصورة راتبة لتشمل جميع أوكار الجريمة بدوائر الاختصاص في المحلية.