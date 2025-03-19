نهر النّيل تُحَدّد موعد بداية امتحانات الشّهادتين الابتدائية والمتوسطة بالولاية

الخرطوم: السوداني

حدّدت وزارة التّربية والتّعليم بولاية نهر النّيل، موعد بداية امتحانات الشّهادتين الابتدائية، والمتوسّطة للعام (2025) للمراكز بالولاية والمراكز الخارجيّة بالدُّول الصّديقة والشّقيقة، وذلك من خلال الاجتماع الأوّل للّجنة العليا للامتحانات والذي انعقد اليوم.

وحدّد الاجتماع، بداية امتحانات الشّهادة الابتدائية يوم 21 يونيو المقبل، فيما ستبدأ امتحانات الشّهادة المتوسّطة يوم 26 يوليو المقبل.

وكانت وزارة التّربية والتّعليم بولاية نهر النّيل، قد حدّدت في وقتٍ سابق بداية امتحانات الشّهادة الابتدائية في 24 مايو المقبل ولكن نسبةً لتضاربه مع موعد بداية امتحانات الشّهادة الثّانويّة للعام (2024) التي تقرّر انعقادها في ذات الموعد لجأت الوزارة لهذا التّعديل.

وناقش الاجتماع، عدداً من الأجندة التي تناولت المتطلبات العاجلة لإدارة الامتحانات، واللائحة، ورسوم الامتحانات.