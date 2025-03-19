غرفة طوارئ (الخرطوم): المليشيا تقتل 50 شخصاً وتعتقل 70 آخرين بينهم مُتطوِّعون

الخرطوم: السوداني

أعلنت غرف طوارئ محلية الخرطوم، مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينهم 10 مُتطوِّعين، واختطاف واعتقال نحو 70 شخصاً، إضافةً إلى 12 مُتطوِّعاً، خلال الأيام الماضية، من قبل مليشيا الدعم السريع.

وقالت الغرفة في بيانٍ، اليوم الأربعاء، إن أحياء الخرطوم تشهد أوضاعاً مأساوية، حيث يتعرّض المواطنون في مناطق متعددة لانتهاكات واسعة النطاق من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها. وأشارت إلى تسجيل عدة حالات اغتصاب، لكن العدد الدقيق غير متوفر بسبب الخوف المجتمعي من الإفصاح عنها خلال الأسبوع الماضي.

كما أشارت إلى تزايد خطير في سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن والحوامل، ما أدى إلى وفاة 7 أطفال منذ بداية مارس.