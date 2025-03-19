الفرقة السادسة: مقتل قائد قوة من التمرد حاولت التسلل إلى داخل الفاشر مع (15) مرتزقًا و تعطيل (3) مركبات عسكرية

الخرطوم: السوداني

واصلت القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة بالفاشر، تنفيذ عملياتها العسكرية النوعية ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة في محيط الفاشر، حيث أسفرت العملية التي نفذتها أمس بعد المعلومات الدقيقة التي أدلى بها الأسرى الذين تم القبض عليهم أمس، عن تدمير عربة نقل (جرار) محملة بالإمدادات اللوجستية للمليشيا، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة وبدقة عالية.

وأضافت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر في إيجازها الصحفي اليوم الأربعاء، أن قواتها تمكنت كذلك من تنفيذ تفجير هندسي محكم ضد مليشيا آل دقلو المتمردة أسفرت عن مقتل قائد قوة حاولت التسلل إلى داخل الفاشر ومقتل (15) مرتزقًا، بالإضافة إلى تعطيل (3) مركبات عسكرية (كروزر).

كما أسفرت العمليات، عن القضاء على العشرات من عناصر المليشيا التي تم الدفع بها من مناطق مختلفة.

وأشارت الفرقة السادسة مشاة إلى أن المليشيا قد أطلقت أمس، قرابة الـ(30) طائرة مسيرة انتحارية على بعض أحياء الفاشر، أدت إلى احتراق بعض المنازل والمدارس المهجورة، كما أدى سقوط المسيرات إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين في أحياء المدينة.

وكشف الإيجاز الصحفي للفرقة السادسة مشاة أنّ المليشيا المتمردة قد ارتكبت جريمة وحشية بحق امرأة مسنة قامت بقتلها أمام نجلها وسرقة ممتلكاتها ومن ثم لاذ الجناة بالفرار.

وجددت الفرقة السادسة مشاة، التأكيد أن الأوضاع العامة بالفاشر مستقرة ومطمئنة، وأنّ القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والصمود في مواقعها، وعازمة على استكمال مسيرتها القاصدة من أجل تطهير البلاد من المرتزقة والمتمردين.