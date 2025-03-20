الجيش: ولاية سنار خالية من التمرد 

سنار: السوداني

أعلن قائد عمليات قطاع النيل الأزرق اللواء ركن، علي حسن بيلو، خلو ولاية سنار من التمرد، عقب الإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة السودانية مؤخرا في آخر أوكار التمرد بمنطقة الدالى والمزموم.

مؤكداً أنّ القوات المسلحة تعمل بمهنية عالية وبسند شعبي كبير وبتكاتف الأجهزة النظامية الأخرى مما أفشل أكبر مؤامرة تعرضت لها البلاد منذ الإستقلال.

مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على مواصلة التضحيات حتى يتم تطهير آخر شبر منه، موجهاً النداء لمجتمع سنار بالعودة إلى بيوتهم ومساكنهم فقد أضحت الولاية آمنة ومستقرة للمشاركة فى تنمية ونهضة الولاية.