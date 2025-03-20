مجمعات جامعة الجزيرة تتعرّض لعمليات نهب وتخريب واسعة من المليشيا

الخرطوم: السوداني

استقبل عميد كلية العلوم، مشرف مجمع أبو حراز بجامعة الجزيرة، د. مبارك حسب الله، صباح اليوم بالمجمع، أعضاء لجنة تفقد مجمعات الجامعة برئاسة البروفيسور عبد الله محمد الأمين.

ووقف أعضاء اللجنة على الدمار الذي طال المعامل، بجانب سرقة الأجهزة والمكيفات والمراوح والطاولات، بالإضافة إلى سرقة جميع أجهزة الحاسوب بكليات المجمع (العلوم، الغابات والقانون).

كما رصدت اللجنة، سرقة محتويات عدد من القاعات والمكاتب، بجانب أبواب بعض المباني وسقوط عدد من أعمدة الكهرباء.

من جانبه، أشار رئيس اللجنة لقلة القاعات المكتملة بالمجمع، عطفاً على وجود 3 كليات في المجمع.