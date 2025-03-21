فيديو.. بيان الجيش السوداني حول سحق المليشيا في وسط الخرطوم والسوق العربي والقصر الجمهوري والوزارات

في ملحمة بطولية خالدة، توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذم مليشيا آل دقلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري (رمز سيادة وكرامة الامة السودانية) والوزارات، دمرت قواتنا بفضل الله وتوفيقه أفراد ومعدات العدو تدميراً كاملاً واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة.

نهدي شعبنا الصابر هذه الإنتصارات كما نؤكد مضينا قدماً بكل محاور القتال حتى يكتمل النصر بتطهير كل شبر من بلادنا من دنس المليشيا وأعوانها.

الجنة والخلود لشهداءنا الأبرار

وعاجل الشفاء للمصابين.

(نصر من الله وفتح قريب)