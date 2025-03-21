السعودية تقود جهوداً دبلوماسية لإحلال السلام في السودان

متابعات: السوداني

علمت (السوداني) أنّ المملكة العربية السعودية تقود جهوداً دبلوماسية لاستتباب السلام في السودان، وقامت بزيارة إقليمية في عدد من عواصم أفريقيا لطرح رؤيتها، لنزع فتيل الأزمة.

وقام نائب وزير الخارجية ‎وليد الخريجي، بزيارة تشاد، والتقى الرئيس بالتشادي، محمد كاكا ديبي.

كما زار جنوب السودان، والتقى الرئيس، سلفاكير ميارديت.

كما قام الوفد السعودي بزيارة إثيوبيا والتقى رئيس الوزراء آبي أحمد.

كذلك زار كينيا، والتقى الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا.

الجدير بالذكر أن الوفد السعودي، كان من ضمنه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر.