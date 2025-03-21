استشهاد أربعة من الفريق الإعلامي لتلفزيون السودان أثناء تغطيتهم تحرير القصر الجمهوري

الخرطوم: السوداني

استشهد اليوم الجمعة، أربعة من الفريق الإعلامي لتلفزيون السودان، اثناء تغطيتهم تحرير القصر الجمهوري. حيث تم استهدافهم بمسيرة انتحارية من قبل مليشيا الدعم السريع، وهم: “مدير البرامج المخرج فاروق الزاهر، والمصور مجدي عبد الرحيم، والمخرج والمونيتير إبراهيم مضوي، وسائق عربة التغطية وجي جعفر”.

كما استشهد جراء استهداف المسيرة، مدير الإعلام العسكري المقدم حسن إبراهيم والنقيب عماد الرشيدي.

ناشر الصحيفة السيد جمال الوالي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير ومدير التحرير وأسرة (السوداني)، يسألون الله تعالى أن يتقبل الشهداء في أعلى عليين، ويلهم أهلهم الصبر الجميل.

لقد قدم الشهداء أنموذجاً يدرس في الالتزام بواجب المهنية في أصعب الظروف، من أجل القيام بمهامهم الصحفية.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)