الصومال ترحب باستعادة القوات المسلحة السودانية للقصر الجمهوري

الخرطوم: السوداني

رحبت جمهورية الصومال الفيدرالية بـ(ارتياح كبير)، باستعادة القوات المسلحة السودانية، السيطرة على القصر الجمهوري في قلب العاصمة الخرطوم بعد عامين من النضال المسلح، مما يمثل خطوة مهمة في صون سيادة السودان وتعزيز مسيرته نحو السلام والأمن.

وقال بيانٌ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية: “وإذ تتابع جمهورية الصومال الفيدرالية بإكبار التضحيات الجليلة التي قدمها الشعب السوداني الشقيق وقواته المسلحة، فإنها تجدد في هذه اللحظة التاريخية موقفها الراسخ في دعم سيادة السودان ووحدة أراضيه، ومساندتها لمؤسساته الشرعية في مساعيها لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التلاحم الوطني”.

وأعربت عن أملها في أن تعم كافة أرجاء السودان بالأمن والأمان، وأن يُكلّل جهود شعبه الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.