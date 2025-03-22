مدير المخابرات العامة يعزّي في شهداء تلفزيون السودان  

بورتسودان: السوداني

أدى المدير العام لجهاز المخابرات العامة، مساء الجمعة، واجب العزاء في شهداء تلفزيون السودان الذين ارتقت أرواحهم أثناء تغطيتهم الإعلامية المباشرة لتحرير القصر الجمهوري من دنس المليشيا المتمردة.

واستشهد 4 من فريق التلفزيون بقصف من مُسيرة أطلقتها المليشيا المندحرة تحت الضربات الموجعة التي وجهتها لها القوات المسلحة.

وكان في استقبال الفريق أول أحمد إبراهيم مُفضل لدى وصوله إلى مقر الفضائية، الوليد مصطفى، مدير التلفزيون وزملاء الشهداء وطيف واسع من الإعلاميين.

َوقال الفريق أول مُفضل، إن دماء الشهداء الطاهرة التي روت القصر وهي توثق اللحظات الأولى لتحريره وإعادته رمزاً وصرحاً تاريخياً وسياسياً للأمة، وذروة لسنام الوطنية السودانية منذ أكثر من 200 سنة، تؤكد على الدور المتعاظم والتضحيات الجسمية التي قدمها ويقدمها الإعلاميون السودانيون في حرب الكرامة.

وجدد مدير المخابرات العامة قوله إن “المعارك الحقيقية هي التي تدور في ميادين الإعلام.. لا في ميادين القتال.. ومن يكسب حرب الإعلام، يفوز بالمعركة”.

وفي ذات السياق، زار الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل أسرة شهيد التلفزيون، السائق “وجي جعفر محمد أحمد أونور” بحي سلالاب في بورتسودان، وأدى واجب العزاء لأسرته وجيرانه وزملائه.