فيديو.. الجيش يحرر مناطق حيوية في الخرطوم والمليشيا تواصل الانهيار

الخرطوم: السوداني

واصل الجيش السوداني وقوات الإسناد، انتصاراتهم في دحر المليشيا، وتحرير العديد من المناطق الحيوية والاستراتيجية بالعاصمة الخرطوم.

وتم تحرير مباني جهاز المخابرات بحي المطار والمنطقة المجاورة له، وتم استلام منزل قائد المليشيا حميدتي.

كما استلمت القوات برج الفاتح وكوبري توتي وقاعة الصداقة والمتحف القومي وجامعة البيان وجامعة السودان وإدارة المرافق الاستراتيجية وبنك السودان ومبنى شركة زين واستاد الخرطوم والتعاونية وبرج بنك الساحل والصحراء واستلام منطقة المقرن ودحر المليشيا منها، وفتح شارع الغابة.

وقالت المصادر، إنّ المليشيا تعرضت لخسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في وقت لا حل أمامها سوى الاستسلام ورمي السلاح أو مواجهة الموت، في ظل الحصار المُحكم الذي تفرضه عليها كتائب إسناد الجيش.

في وقت بدأت قوات البراء بن مالك الانتشار في شارع المطار، وقال قائدها المصباح أبو زيد، أن قريباً سيتم تحرير مطار الخرطوم بالكامل.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله، في تصريح صحفي: “قواتنا بوسط الخرطوم توالي الضغط على أوباش آل دقلو وتسيطر على فندق كورنثيا وإدارة المرافق الاستراتيجية، كما تم تطهير مباني رئاسة جهاز المخابرات الوطني، الأوباش يحاولون الهروب أمام قواتنا بكل مكان في هذه اللحظات المباركة، نصر من الله وفتح قريب”.