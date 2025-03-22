اقرأ.. الصحفي المصري الكبير مصطفى بكري يكتب عن انتصارات الجيش السوداني

انتصار الجيش السوداني وتمكُّنه من دخول القصر الجمهوري والوزارات السيادية بعد دحره لمليشيا الدعم السريع، هو انتصارٌ للدولة ومؤسساتها الوطنيّة.

هو انتصارٌ لوحدة الشعب والأرض.. هو قضاءٌ على مشروع التقسيم ونهاية الفوضى.

مصر وقفت إلى جانب السودان شعباً وقيادةً. رفضت مخططات التفتيت والتجزئة. رفضت التدخُّل في الشؤون الداخلية وفرض الأجندات. استضافت الملايين من أشقائنا وفتحت الباب للقوى السياسية كافة بلا استثناء.

بشائر النصر لاحت في الأفق منذ فترة حتى تحقق أحد أهم أهداف الجيش بتحرير وسط الخرطوم. كل التهنئة للشعب السوداني الشقيق وقيادته الحكيمَـــة.