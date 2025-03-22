الفرقة السادسة: ضربات جوية محكمة تدمر تعزيزات المليشيا القادمة من نيالا

الخرطوم: السوداني

أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عن تنفيذ سلاح الجو غارات جوية دقيقة استهدفت تعزيزات مليشيا الدعم السريع القادمة من نيالا.

وأسفرت العمليات الجوية، عن تدمير 4 جرارات محملة بهذه التعزيزات، حيث تم إحراقها بشكل كامل، في حين استهدفت الضربات أيضًا تحركات المليشيا في المحور الشمالي، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، فيما فر الباقون إلى الشمال والغرب وتضمنت النتائج أيضًا تدمير 6 عربات لاندكروزر تابعة للمليشيا.

وفي إيجازها الصحفي اليوم، أفادت الفرقة بأن المليشيا حاولت أمس الخميس، أثناء وقت الإفطار، تنفيذ قصف عشوائي على الأحياء السكنية في الفاشر باستخدام قذائف المدفعية 120 ملم وأسفر القصف عن استهداف سيارة (هايس) كانت تقل مواطنين في طريقهم إلى معسكر زمزم للنازحين، مما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة جميع الركاب، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر، أشارت الفرقة إلى أن المليشيا نفذت هجمات غير ناجحة باستخدام الطائرات الانتحارية المسيّرة على معسكر أبو شوك للنازحين، لكنها لم تحقق أي أهداف تذكر، وردت المدفعية ومدرعات الفرقة بقوة على مصادر النيران، مما أجبر المليشيا على التراجع نحو الجبال الشرقية للمدينة.

وأكدت الفرقة السادسة مشاة أن مدينة الفاشر محصنة بقواتها الباسلة التي ترابط في جميع المحاور، وستبقى يقظة حتى يتحقق النصر الكامل على المليشيا.

ودعت الفرقة المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع الوجوه المشبوهة، مع الإبلاغ الفوري عن أي تحركات غير طبيعية، مشيرة في هذا الصدد أنها قد تلقت إفادات من أسرى المليشيا حول تسلل عناصرها بملابس نسائية لأحياء الفاشر.