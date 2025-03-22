وفدٌ من الصحة بالخرطوم يتفقد المؤسسات الصحية بشرق النيل

الخرطوم: السوداني

وقف فريق الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية برئاسة مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية د. سناء جمال سليمان والمدير الإداري بالوزارة آدم موسى والمدير الإداري بمحلية شرق النيل وممثل إدارة المعامل بشرق النيل، وقف على بعض المؤسسات الصحية بالمحلية ضمن سياسة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم وانفاذاً لتوجيهات السيد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة والمدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الوزير المكلف د. فتح الرحمن محمد الأمين بالوقوف على الأوضاع الصحية بالمناطق المحررة حديثاً من دنس المليشيا الإرهابية بمحلية شرق النيل.

وشملت الزيارة مراكز منطقة العيلفون (العيلفون/ الباقير الشريق/ أم تكالي/ الفرقان بالعسيلات/ المحس كترانج/ كترانج/ البنبوناب) وبعض الشفخانات بالمنطقة بالاضافة لمستشفى أم ضواًبان.

كما وقف الوفد على سير العمل وتقييم الوضع الصحي للمواطنين وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية بتلك المناطق.

والتقى الوفد بقيادات منطقة شرق النيل العسكرية الذين كانوا سندا وعونا للكوادر الصحية ومقدمي الخدمة في المنطقة، وثمن الوفد جهودهم التي انعكست ايجابا على صحة المواطن هناك.

وتعهدت د. سناء جمال مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بعد شكرها للصامدين من الكوادر بالعمل على حل الاشكالات وتوفير المعينات وتهيئة بيئة العمل وتقديم الخدمات الأساسية لانسان المنطقة قدر المستطاع.

وفي نهاية الجولة وجهت مديرة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية نداءً لكل الكوادر الصحية بالمنطقة للعودة والانخراط في دولاب العمل نسبة للحوجة الماسة.