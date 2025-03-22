الحكومة ترحب بمبادرة السعودية لدعم برامج إعادة بناء ما دمرته الحرب

الخرطوم: السوداني

أبدى وزير المالية د. جبريل إبراهيم، ترحيب الحكومة بمبادرة المملكة العربية السعودية، ودعمها للجهود المبذولة لإعادة بناء وإعمار ما دمرته الحرب.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا موسعا بمشاركة وزير الخارجية، ووزراء وممثلي الوزارات والوحدات الاتحادية بمجمع الوزارات ببورتسودان اليوم، حيث أكد الاجتماع أهمية التركيز على مشروعات إسعافية عاجلة في مجالات البنى التحتية والخدمات الأساسية.

ويصل البلاد خلال الأيام القادمة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة سفيرها بالسودان لبحث ما يمكن تقديمه من دعم في مجال الخدمات الأساسية للمواطن من طاقة،كهرباء، صحة ومياه، وأبدت المملكة رغبتها في التعرف على أولويات الحكومة للتنمية والاحتياجات الضرورية في المجال المذكور.

ووصف د. علي يوسف وزير الخارجية، خطوة المملكة بالنقلة النوعية في الاتجاه نحو مشروعات البنى التحتية وإعادة إعمار السودان.

وأجمع الوزراء على أولوية الخدمات الأساسية، بجانب التركيز على مشروعات القطاع الزراعي وقطاع التعليم وما دمرته الحرب من بنية تحتية. وتم التأكيد على أهمية مبادرة المملكة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والانتقال بها إلى آفاقٍ أرحب لتحقيق المصالح المشتركة.