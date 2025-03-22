شبكة أطباء السودان: الدعم السريع يصفي 48 شخصا على أساس إثني في منطقة “المالحة” بشمال دارفور

الخرطوم: السوداني

نفذ الدعم السريع عمليات تصفية جماعية ضد 48 شخصا من مواطني منطقة “المالحة” بولاية شمال دارفور على أساس إثني فيما جرح 63 آخرون أثناء الهجوم على المنطقة.

وحذرت شبكة أطباء السودان من عمليات القتل الجماعي على أساس إثني التي تنفذها الدعم السريع ضد مكونات دارفور مما يساهم في تعقيد الأوضاع بالإقليم ويحول الحرب إلى أهلية لا تبقي ولا تذر وتذكر الشبكة المجتمع الدولي بالمجزرة الجماعية التي حدثت بالجنينة ضد مكونات قبيلة المساليت وتتخوف من تكرار التجربة بولاية شمال دارفور.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والإقليمي للوقوف بشدة ضد أي عمليات عسكرية تهدف إلى تحويل الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع إلى حرب أهلية تستهدف من خلالها الدعم السريع كل مكونات الإقليم تحت ذريعة الوقوف مع الجيش السوداني لتشريد المدنيين وتهديد السلم الاجتماعي والأمني لهذه المجتمعات.