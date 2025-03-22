هيئة مياه الخرطوم تواصل صيانة الخط الناقل الرئيسي في أم درمان

الخرطوم: السوداني

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن استمرار أعمال الصيانة في الموقع الثاني للخط الناقل 24 بوصة، الواقع غرب الفحص الآلي وشرق جامعة التقانة شمال مقابر أحمد شرفي، وذلك بواسطة فريق الصيانة التابع لمياه أم درمان.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن الخط الناقل 24 بوصة يعتبر من الخطوط الحيوية التي تنقل المياه من محطة القماير في أم درمان، ويغذي أجزاء واسعة من مناطق كرري (الحارات 1 و2 و15 و23) وأم درمان القديمة.

ودعت الهيئة، المواطنين إلى التعاون وتجنب رمي النفايات في أماكن حفر الصيانة، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من احتمالية تكرار كسر الماسورة عند تعرضها لحمولات المركبات، حيث تعمل النفايات على خلق فراغات في التربة.

وأكدت الهيئة أنها لا تقوم بدفن موقع الصيانة إلا بعد التأكد من عدم وجود أي تسريبات، ولضمان تجفيف الحفرة بشكل كامل، وذلك حفاظاً على جودة المياه وسلامة الخط الناقل.