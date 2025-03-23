روسيا تبلغ الإمارات التزامها بنقل المواجهة المسلحة في السودان إلى قناة التفاوض مع احترام سيادة وسلامة أراضي السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية

روسيا تبلغ الإمارات التزامها بنقل المواجهة المسلحة في السودان إلى قناة التفاوض مع احترام سيادة وسلامة أراضي السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية
موسكو: السوداني
أعلنت روسيا أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الدولة الإماراتي، أحمد الصايغ، بناءً على طلب الأخير.
حيث تم التركيز بشكل خاص على الأوضاع في السودان، والتنسيق بشأن الجهود الدولية لتحقيق تسوية سلمية للصراع هناك.
وأكدت روسيا، التزامها بدعم المفاوضات لحل الأزمة السودانية مع احترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي.
وكشفت روسيا، عن التزامها بنقل المواجهة المسلحة في السودان إلى قناة التفاوض مع احترام المبادئ الأساسية للسيادة وسلامة أراضي السودان وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.