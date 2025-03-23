روسيا تبلغ الإمارات التزامها بنقل المواجهة المسلحة في السودان إلى قناة التفاوض مع احترام سيادة وسلامة أراضي السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية

موسكو: السوداني

أعلنت روسيا أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الدولة الإماراتي، أحمد الصايغ، بناءً على طلب الأخير.

حيث تم التركيز بشكل خاص على الأوضاع في السودان، والتنسيق بشأن الجهود الدولية لتحقيق تسوية سلمية للصراع هناك.

وأكدت روسيا، التزامها بدعم المفاوضات لحل الأزمة السودانية مع احترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي.

وكشفت روسيا، عن التزامها بنقل المواجهة المسلحة في السودان إلى قناة التفاوض مع احترام المبادئ الأساسية للسيادة وسلامة أراضي السودان وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.