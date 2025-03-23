الجيش السوداني: المعلومات التي نشرها موقع “سودان وور مونيتر” غير دقيقة ومضللة

الخرطوم: السوداني

قال الجيش السوداني، إنّ المعلومات التي نشرها موقع “سودان وور مونيتر” غير دقيقة ومضللة بشأن مواقع سيطرة القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع المتمردة.

ونوه إلى أن مناطق تواجد الجيش السوداني ظلت “مفتوحة أمام البعثات الصحفية العالمية التي زارتها ووقفت على حقيقة الأوضاع على الأرض”.

واضاف الجيش في بيان له اليوم، رسميًا، ردًا على تلك المعلومات والتي أعاد نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن المعلومات والخريطة المرفقة معها، “يفتقران إلى الدقة والموضوعية، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المظللة باللون الأبيض”، والتي توحي بأنها خارج سيطرة الحكومة. واعتبر ذلك عمل “متعمداً لإثارة البلبلة وسط المواطنين”، ويهدف إلى “التشكيك في التقدم الميداني” الذي تحرزه القوات المسلحة في حرب الكرامة الوطنية.

وأكد البيان على أن القوات المسلحة والقوات المساندة مستمرة في دحر ما أسماها “المليشيات المتمردة”، في جميع محاور القتال.

وشدد الجيش السوداني، أنه سيواصل التصدي لمحاولات التزييف والتضليل الإعلامي، والتي تهدف إلى رفع معنويات ما أسمتها “المليشيات المتمردة”، بشكل عبثي، فضلاً عن مواصلة عمليات التطهير الشامل لكافة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ما مليشيا آل دقلو الإرهابية.