إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية ٢٠٢٣ نهاية أبريل القادم

الخرطوم: السوداني

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار إير بمكتبه اليوم، المفوض بتسيير أعمال وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد خليفة عمر.

واطّلع عقار على أداء الوزارة خلال الفترة الماضية وسير أعمال الكنترول لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2023 والتي تغيّر موعد إعلان نتائجها من العاشر من أبريل القادم إلى الفترة ما بين 20 إلى 30 من ذات الشهر.

وبحث اللقاء، ترتيبات امتحانات الشهادة السودانية للعام 2024م والتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف لضمان جلوس الطلاب السودانيين الموجودين بتشاد للامتحانات لهذا العام.

وتناول اللقاء، قضية رسوم امتحانات الشهادة السودانية للطلاب خارج السودان والتي سيتم إصدار قرارات حولها قريباً، بجانب سير العمل في إنشاء 29 مركزاً وجميعها يمضي العمل فيها بالشكل المطلوب وفقاً للخُطة التي تم وضعها مُسبقاً عدا ولاية النيل الأبيض التي بها إشكاليات إدارية جارٍ العمل على إصلاحها.

وتطرق اللقاء إلى قضية توطين صناعة الأثاث المدرسي وإنشاء ثلاث ورش كبيرة بتكلفة 4.9 مليون دولار ومبلغ ثلاثة ملايين دولار لشراء المواد الخام في إطار إعادة بناء ما دمرته مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقدّم الوزير، شرحاً حول تشكيل فريق عام وطني سيُشرف على الخطة التي تم تصميمها بمشاركة اليونيسف وهي مرتبطة بعدد من القضايا ذات الصلة بالعملية التعليمية في السودان، إلى جانب المؤتمر الإقليمي الذي تمّ التحضير له مع اليونيسف والمقرر له الانعقاد بدولتي قطر وفرنسا.