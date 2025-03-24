الفرقة السادسة: القضاء على (45) عنصراً من المليشيا وتدمير مركبات قتالية بالفاشر

الخرطوم: السوداني

نفّـذت قوات العمل الخاص وفي إطار حملاتها التمشيطية الراتبة، عمليات نوعية استهدفت خلالها أوكار مليشيا آل دقلو الإرهابيـة داخل مدينة الفاشر، وحررت مجمع العافية الطبي وخمس عمارات شرقها، وتطهير أحياء “مكركا، الكفاح وقشلاق الشرطة بالكامل، بجانب القضاء على قائد القوة المتسللة برتبة نقيب خلا.

وأضافت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر في الإيجاز الصحفي اليومي أن قوات العمل الخاص تمكنت كذلك من القضاء على (45) عنصراً من المليشيا وإصابة (10) أشخاص آخرين، فضلاً عن الاستيلاء على 3 سيارات ذات دفع رباعي (لاندكروزر)، بينما لاذت بقية العناصر إلى جهات متفرقة.

وقالت الفرقة السادسة، إنّ الضربات الجوية الدقيقة التي نفذتها القوات الجوية عبر طائراتها المُسيّرة أسفرت عن تدمير (7) مركبات قتالية كانت تحاول الانسحاب شمالاً، وتعطيل عربة ZS محملة بالذخائر والدعم اللوجستي.

وأشارت الفرقة أن قواتها قد أفلحت في أسر عنصرين من المليشيا، واللذين كشفا مخططاتها وتعليماتها بشأن إرسال تعزيزات جديدة لتعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في مدينة الفاشر خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت الفرقة أن المليشيا واصلت قصفها المدفعي العشوائي للمدنيين بأحياء مدينة الفاشر ليوم أمس الأحد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً والخامسة مساءً مستخدمة المدفع عيار 120 وأسلحة متوسطة، مما أسفر عن إستشهاد (8) مدنيين من بينهم (6) أطفال وامرأة، وإصابة آخرين بجروح تم إسعافهم إلى المراكز الصحية والمستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضحت الفرقة أن المليشيا شنّت هجمات نهب وسرقة طالت ممتلكات ومواشي المواطنين مما أدت إلى نزوح اعداد كبيرة من الأسر إلى داخل أحياء المدينة.