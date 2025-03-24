برنامج الغذاء العالمي يقدم مساعدات إنسانية بمدينة أم روابة

الخرطوم: السوداني

قدم برنامج الغذاء العالمي، مساعدات إنسانية لمحلية أم روابة أمس، وذلك على خلفية الزيارة التفقدية لمفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان د. محمد اسماعيل عبد الرازق للأوضاع الإنسانية بالمحلية والتنسيق مع الشركاء من المنظمات بولاية النيل الأبيض، كانت الاستجابة السريعة من برنامج الغذاء العالمي بتقديم مساعدات إنسانية لعدد من أحياء مدينة أم روابة.

ورحب المدير التنفيذي لمحلية أم روابة أحمد عبد الواحد بالمانحين من برنامج الغذاء العالمي والمنفذين من منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، وأثنى على جهود مفوضية العون الإنساني بالولاية للوقوف الميداني على الأوضاع الإنسانية بالمحلية والتنسيق مع الشركاء لإيصال المساعدات الإنسانية. وأكد أن العمل باحياء مدينة أم روابة يسير وفق ما هو مخطط له من لجنة تقديم المساعدات الإنسانية والجهات ذات الصلة.

من جانبه، أوضح مدير الطوارئ بمفوضية العون الإنساني شمال كردفان محمد البدري عبد الرحمن مشرف محليتي أم روابة والرهد أن هذه المساعدات جاءت استجابة من المانحين للتدخل فى مناطق الهشاشة بمدينة أم روابة، مبيناً أن المفوضية تستهدف بالمساعدات 1946 أسرة، منها 1266 بمدينة أم روابة، مؤكداً مواصلة الجهود مع المانحين والشركاء لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال مدير منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم قطاع كردفان، محمد التوم ابوشنب، إن هذه المساعدات تمثل اول دفعة تقدم لإنسان محلية أم روابة وضمن برنامج التسجيل المتري لأسر النازحين والمعسكرات والمقيمين بمدينة أم روابة، شاكراً حكومة الولاية والمحلية على تسهيل الإجراءات للمانحين.