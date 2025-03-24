وفد سعودي رفيع يصل البلاد ضمن خطة إعادة إعمار السودان

بورتسودان: السوداني

‏يصل البلاد في الأيام القادمة، وفدٌ سعودي يضم ممثلين لوزارة الخارجية وصندوق التنمية السعودي ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية في زيارة للبلاد تستغرق يومين، لبحث المشروعات العاجلة التي يحتاجها السودان خلال الفترة القادمة.

والتقى وزير الخارجية د. علي الشريف، مع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وبحث معه التحضيرات الجارية لاستقبال الوفد السعودي المتوقع وصوله للبلاد قريباً للوقوف على حجم الاحتياجات المطلوبة والتي ستدعم تمويلها المملكة العربية السعودية ضمن خطة إعادة إعمار ما دمّـرته الحرب.