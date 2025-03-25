وزير المالية: سنفتح أسواقاً جديدة لتصدير الذهب إلى قطر والسعودية ومصر وتركيا وعُمان

بورتسودان: السوداني

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم محمد، عن مساعٍ حكومية لفتح أسواق جديدة لتصدير الذهب لدول قطر والسعودية ومصر وتركيا وعُمان، ووقف تصدير الذهب إلى الإمارات.

وأوضح جبريل في مؤتمر تنويري بأن 80% من الذهب تنتجه شركات القطاع الخاص، ومسؤولة عن تسويقه. وبيّن أَنّ الحرب تسبّبت في عدم اكتمال مشروع البورصة، مؤكداً أن السودان يسعى لتشجيع المستثمرين من خلال هذه الأسواق الجديدة.

وكشف جبريل أن الدولة وضعت يدها على كل المناجم التي كانت تُـديرها المليشيا وتقوم بتهريب الذهب من منجم سنغو بولاية جنوب دارفور.