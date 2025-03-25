السودان وروسيا.. علاقات استراتيجية ومصالح متبادلة

رصد: السوداني

وصف وزير الخارجية السوداني علي يوسف، في لقاء مع قناة الحدث، العلاقات بين السودان وروسيا بأنها علاقات طيبة وقوية، وأضاف يوسف أنه ذهب إلى موسكو لشكر الحكومة الروسية على موقفها الإيجابي في مجلس الأمن اتجاه السيادة والمصالح السودانية.

وبهذا الخصوص، قال علي يوسف في لقاءه مع قناة الحدث: “يبني السودان علاقاته بناءًا على مصالح الدولة ومصالح شبعه، ولا نبنيها على أساس المحبة والكراهية”، وأضاف يوسف بأنه ذهب إلى موسكو لشكرها على استخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن لمصلحة السودان والسلام في السودان، وأضاف بهذا الصدد: “روسيا لم تستخدم هذا القرار زورًا وانتهاكا لأي صفة من صفات السيادة السودانية، حيث وقفت روسيا مع السودان برغبة من الحكومة والدولة السودانية، وبالتالي من الطبيعي أن تكون علاقتنا معها طيبة”.

وبخصوص إقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر في بورتسودان، قال وزير الخارجية السوداني، أن الاتفاق بين البلدين لا ينص على إقامة قاعدة عسكرية، بل نقطة دعم لوجيستي لتسهيل حركة السفن، بأن هذه الاتفاقية موقعة منذ زمن الرئيس البشير.

وأكد الوزير أنه لا يوجد مشكلة حتى في إقامة قاعدة عسكرية، حيث تنتشر القواعد العسكرية في الكثير من الدول، لكنه عاد وأكد أن الاتفاق الموقع بين البلدين يخص نقطة دعم لوجيستي، وبأنه لم يبحث مع نظيره الروسي هذا الملف خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى موسكو قبل أيام قليلة.

وبخصوص القواعد العسكرية، ذكر الوزير السوداني دولة جيبوتي كمثال على استضافة بعض الدول لقواعد عسكرية أجنبية، وقال بأن جيبوتي تستضيف خمس قواعد عسكرية منها قاعدة أمريكية وأخرى فرنسية. وأراد وزير الخارجية السودانية أن يوضح موقف بلاده من إقامة قاعدة أو نقطة لوجستية روسية بأنها منفتحة على تطبيق الاتفاق وليس لديها مشكلة في هذا الاتجاه.

وكانت وكالة “تاس” الروسية، قد نقلت تصريحات عن وزير الخارجية السوداني علي يوسف أثناء زيارة الأخير لموسكو، بأن الطرفين الروسي والسوداني قد اتفقوا على كل شيء حول مسالة بناء القاعدة الروسية.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين روسيا والسودان على إقامة منشأة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر في السودان، تستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لقطع البحرية الروسية في المنطقة، وتستوعب ما يصل إلى 300 عسكري ومدني، ويسمح لها باستقبال أربع سفن في وقت واحد.

وبدوره، هنأ السفير الروسي بالسودان أندريه تشيرنوفول السلطات السودانية بالانتصارات الأخيرة، وأشار أن انتصارات الجيش السوداني في القصر الجمهوري والخرطوم أكدت أن السلطات الشرعية قد استعادت زمام المبادرة بثقة. منوها إلى انه وعلى مدار الأشهر الماضية، تم تحرير ولايتي الجزيرة وسنار تقريباً بالكامل من قبضة المتمردين. ويقترب الجيش من القضاء على مجموعة ميليشا الدعم السريع المحاصرة في الخرطوم.

وانتقد السفير الروسي لدى السودان خطط مليشيا الدعم السريع وحلفائها لإعلان حكومة بديلة في المناطق التي تسيطر عليها، وأضاف ان الوثائق الختامية لاجتماع ممثلي “حميدتي” مع حلفائهم بقيادة عبد العزيز الحلو وتنسيقية القوى الديمقراطي المدنية في نيروبي تثير القلق، وان البيانات الأحادية الجانب المتعلقة بالإعلان التأسيسي والدستور الانتقالي، رغم فضويتها، تهدف بوضوح إلى تفكيك البلاد، فمن الناحية القانونية، فإن مثل هذه القرارات التي تصدر عن مجموعة تدعي الشرعية من خارج البلاد لا تملك أي قوة فعلية، وتبدو هذه الأفكار صعبة التنفيذ بالنظر إلى الفقدان السريع للأراضي من قبل المتمردين، فضلاً عن عدم حصولهم على دعم شعبي أو سيطرة دائمة على الميليشيات القبلية المتنوعة، والعصابات، والمرتزقة في صفوفهم.

وفي لقاءه مع صحيفة “المبادرة الأفريقية”، كشف السفير عن سعى القطاع الخاص الروسي للحاق بركب التعاون، حيث أبدى اهتمامًا متزايدًا بالدخول إلى السوق السودانية، حيث قال بهذا الصدد: “في الأشهر الأخيرة، زارت عدة وفود تجارية روسية بورتسودان، حيث ناقشت مع الشركاء مشاريع ملموسة تعود بالنفع على الطرفين”.

مضيفًا بقوله: “بشكل عام، كان السودان ولا يزال صديقًا موثوقًا وشريكًا لنا. وبطبيعة الحال، نأخذ في الاعتبار موقعه الاستراتيجي الهام، الذي يمكن أن يجعله أحد أبرز مراكز الخدمات اللوجستية في إفريقيا، وأحد أعمدة استقرار المنطقة. وهذا ما تسعى بعض القوى الديمقراطية الهاربة، مشعلي وداعمي الصراع، إلى منعه بكل السبل، مهما كانت تضحيات الشعب السوداني الغريب بالنسبة لهم”، وأبدى السفير الروسي استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل لعودة الأوضاع في السودان إلى طبيعتها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية المشاركة في مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت بشكل كبير خلال النزاع.

وحول ملف القاعدة الروسية على البحر الأحمر قال السفير الروسي أن إنشاء نقطة الدعم التقني للبحرية الروسية هو من اختصاص العسكريين. ومع ذلك، يرى السفير أن وجود أي قاعدة سيساهم بشكل كبير في استقرار الوضع السياسي في منطقة البحر الأحمر، وخاصة في السودان نفسه، وسيتيح ذلك المجال للمستثمرين الأجانب وليس الروس فقط الذين يخشون حالياً على أمن رؤوس أموالهم.