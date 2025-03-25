شاهد.. فيديو يوضح حجم الخراب والنهب الذي تعرّضت له صحيفة (السوداني)

الخرطوم: السوداني

وثّق الفدائي الصادق ود أم درمان، الخراب الذي طال الخرطوم جرّاء الحرب والتدمير الممنهج الذي تعرضت له بواسطة مليشيا الدعم السريع المتمردة، ومن ضمن المباني التي طالها التخريب مبنى صحيفة (السوداني).

صحيفة (السوداني) تعرّضت كذلك للنهب الكامل من قبل مليشيا الدعم السريع، التي دخلت المبنى واستولت على أموال خزينة الحسابات، وخزينة إدارة الإعلان والتوزيع. واتخذ جنود المليشيا المبنى مقراً للإقامة فيه.

كما قامت المليشيا بسرقة أجهزة الكمبيوتر وعددا من “لاب توب وموبايلات وكاميرات” خاصة بأقسام التحرير المختلفة بالصحيفة. بالإضافة لنهب مبنى الصحيفة – المنصة الإلكترونية – بأبراج النيلين بالكامل.