الفرقة السادسة مشاة: الجيش يُوقع خسائر فادحة في صفوف المليشيا المتمردة

متابعات: السوداني

شن الطيران الحربي، ضربات جوية دقيقة على تجمعات مليشيا الدعم السريع، بمنطقة ابوحميرة شمال دارفور، ودمرت (10) سيارات قتالية (لاندكروزر) بكامل عتادها، كما دمرت لها (5) شاحنات كبيرة (جرار) تحمل مستنفرين (فزّاعة) وإمدادًا عسكريًا للمليشيا.

وأعلنت الفرقة السادسة مشاة، إن الطيران الحربي استهدف أمس كذلك بمنطقة الكيلو (10) قرب الميناء البري شرق الفاشر (6) مركبات قتالية للمليشيا تمثلت في (عربات وبطاحات) وتم تحييدها، مشيرة الى انسحاب (50) مركبة قتالية للمليشيا بمقاتليها من محيط الفاشر بسبب النقص التي تعاني منها في الإمدادات اللوجستية والطبية، مبينة أن القوة المنسحبة التي يقودها المدعو ابو القاسم طه قد توجهت إلى مناطق كبكابية وفوربرنقا والجنينة ومنها إلى دولة تشاد.

وكشفت الفرقة السادسة مشاة، عن وقوع اقتتال داخلي في صفوف المليشيا بمنطقة (جقوجقو) شرق الفاشر بسبب عدم صرف المرتبات الشهرية التي استحوذ عليها قادتهم، حيث تسبب الاقتتال في تعطيل خطط هجوم المليشيا على الفاشر.

وأضافت أن هذه الفوضى قد امتدت آثارها المباشرة على قوات المليشيا في جبال (وانا) و(فجة) ومحيط الفاشر، حيث لوحظت حالات انسحاب محتملة.

وفي صعيد ثانٍ، قصفت مليشيا آل دقلو المتمردة عشوائياً بعض أحياء الفاشر بمدافع الهاون (120) ملم و(82) ملم في توقيت تزامن مع لحظة الإفطار الرمضاني، كما جددت ذات القصف في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث أدى القصف إلى وقوع إصابات خطيرة وسط المدنيين، تم إسعافهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

وجدّدت الفرقة السادسة مشاة، التأكيد على ثبات وصمود القوات المسلحة والقوات المشتركة والشرطة والمخابرات والمستنفرين والمقاومة الشعبية، وقوات العمل الخاص والإسناد الوطني وتقدمها الكبير في جميع المحاور بمعنويات عالية حتى تحقيق النصر الكامل.