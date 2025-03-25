الجيش ينفتح في الخرطوم شرق ويُسيطر على معظم مناطق بري.. والمليشيا تواصل الفرار

الخرطوم: السوداني

واصل الجيش السوداني وقوات الإسناد، تضييق الخناق على مليشيا الدعم السريع، إذ انفتحت قوات الجيش للتقدم في الخرطوم شرق.

وقالت مصادر عسكرية رفيعة لـ(السوداني)، إن الجيش سيطر على معظم منطقة بري العريقة في الخرطوم، وبدأ عمليات تمشيط واسعة.

في وقت أكد عدد من المصادر أن المليشيا تواصل الفرار من أمام الجيش السوداني عقب تقدمه مؤخراً واسترداده القصر الجمهوري، وتكبيده خسائر فادحة للمليشيا في العتاد والأرواح، وصارت في حصار مطبق وكماشة يصعب الفكاك منها، سوى الانسحاب جنوباً نحو خزان جبل أولياء.

وقال شهود عيان لـ(السوداني)، إن عمليات فرار المليشيا وعائلاتهم من أحياء شرق الخرطوم لازال مستمراً طوال الفترة الماضية، وبلغت أشدها في اليومين الماضيين خصوصاً (الرياض والطائف والمنشية وأركويت).

في وقت نشر مواطنون في بري اليوم، مقاطع فيديو، تكشف عن فرار المليشيا، كما تركت خلفها أسلحة متطورة في منازل المواطنين.