والي الخرطوم يسجد شكراً لله على دحر التمرد من وسط الخرطوم

الخرطوم: السوداني

تفقّد والي الخرطوم، أحمد حمزة، وسط الخرطوم، ووقف على حجم الدمار الذي طال المرافق الحكومية بوسط الخرطوم وشارع النيل.

وأثنى والي الخرطوم على القوات المسلحة وكافة القوات المساندة لها في دحر التمرد واستعادة السيطرة على وسط الخرطوم بعد أن اتخذتها المليشيا المتمردة مقراً لانطلاق عملياتها العسكرية ضد المواطنين.

وقام الوالي بجولة ميدانية موسعة، رافقه فيها الأمين العام لحكومة الولاية، الهادي عبد السيد والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير أحمد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، حيث وقف على حجم الدمار الكبير الذي طال مباني الأمانة العامة لحكومة الولاية والتي شهدت حريقاً متعمداً لبعض المنشآت وتدمير وسرقة الأصول وسرقة جميع مكونات الكهرباء وحرق وإتلاف المستندات الرسمية.

كما تفقّد الوالي الأوضاع في المتحف القومي، معرباً عن أسفه لحجم الدمار والسرقات للمقتنيات والقطع الأثرية وهو من أكبر المتاحف التي تعبر عن تاريخ وحضارة السودان عبر العصور.

كما وقف على الجهود التي تبذلها شرطة ولاية الخرطوم في إعادة تأهيل مقارها تمهيداً لاستئناف العمل في القريب العاجل.

إلى ذلك، قام والي الخرطوم بزيارة جزيرة توتي واطمأن على أحوال الأُسر التي لم تغادر المنطقة رغم المعاناة، مشيراً إلى أن حكومته تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الجزيرة بما في ذلك إعادة تأهيل المركز الصحي ومحطة المياه وغيرها من المرافق الخدمية.

هذا، وقد شملت زيارة الوالي لمنطقة وسط الخرطوم مباني مجلس الوزارء والأمانة العامة لحكومة الولاية والمجلس الأعلى للحكم المحلي وجزيرة توتي والمتحف القومي ومسجد أرباب العقائد (مسجد فاروق)، بجانب مقر شرطة ولاية الخرطوم وعدد من المرافق العامة في وسط الخرطوم.