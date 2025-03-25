الإعدام لمواطن من دولة جنوب السودان للتعاون مع القوات المتمردة وإثارة الحرب ضد الدولة

أم درمان: السوداني

قضت محكمة جنايات كرري العامة بأم درمان بإعدام المتهم (ل د أ ل) من دولة جنوب السودان شنقاً حتى الموت (تعزيراً)، بعد أن إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم (128/ 2025م) غ إ / 8/ إعدام/ 2025م.

وواجه المتهم وفقاً لإعلام النيابة العامة، تهماً لمخالفته نص المواد 26/ 50/ 51/ أ/ 175/ 186/ ومن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م

التعاون مع القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والنهب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وشارك المتهم من دولة جنوب السودان في معارك رفقة قوات التمرد، وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع. فيما تولي تمثيل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة عبد العزيز حمزة.