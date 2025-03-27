موانئ السعودية تضيف خدمة شحن جديدة تربط جدة ببورتسودان

موانئ السعودية، تعمل على توسيع شراكاتها مع كبرى شركات الملاحة الدولية لتحقيق مستهدفات “رؤية 2030”

جدة: أريبيان بزنس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ السعودية)، عن إطلاق خدمة الشحن الجديدة “JPS” التابعة لشركة “CULINES” في ميناء جدة الإسلامي، خدمة “JPS” لربط ميناء جدة الإسلامي ببورتسودان، وتعمل خدمة الشحن الجديدة “JPS” على تعزيز الربط الملاحي بين ميناء جدة الإسلامي وميناء بورتسودان، بطاقة استيعابية تصل إلى 450 حاوية قياسية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود موانئ السعودية، لتوسيع شراكاتها مع كبرى شركات الملاحة الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط للقارات الثلاث.

وفبراير الماضي، كانت الهيئة العامة للموانئ (موانئ السعودية)، قد دشنت خدمة الشحن الجديدة (EXS6) التابعة لشركة Caerus في ميناء جدة الإسلامي، مما يعزز الربط البحري المباشر بين المملكة، وسوريا، وتركيا.

وأيضا في مارس الجاري، أعلنت موانئ السعودية، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية، مشروع توسعة محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، بقيمة 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار أمريكي)، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية وزيادة طاقتها الاستيعابية من 1.8 مليون حاوية نمطية إلى 4 ملايين حاوية نمطية.

أبرز الموانئ السعودية التجارية

ويعتبر ميناء جدة الإسلامي، من أبرز الموانئ التجارية في المنطقة، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات “رؤية السعودية 2030“،عبر تطوير قطاع النقل البحري، والخدمات اللوجستية.

وتسهم إضافة خدمة الشحن الجديدة في تعزيز قدرته على استقطاب مزيد من الخطوط الملاحية الدولية، مما يدعم مكانته كمركز رئيسي لحركة التجارة بين آسيا، وأوروبا، وأفريقيا.

ميناء جدة الإسلامي

ويُعد ميناء جدة الإسلامي، أحد الموانئ الرائدة، حيث يضم 62 رصيفًا متعددة الأغراض، ومنطقة لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، إضافة إلى نظام نقل مباشر عبر الشاحنات.

كما يشمل عدة محطات متخصصة، منها محطتان لمناولة الحاويات بطاقة 7.5 ملايين حاوية قياسية، ومحطتان للبضائع العامة، وحوضان لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، إلى جانب مجموعة أرصفة مخصصة للخدمات البحرية، مما يرفع طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.