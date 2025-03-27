‏«طه سليمان» سفيراً للعلامة التجارية لبنك فيصل

بورتسودان: السوداني

أعلن بنك فيصل الإسلامي، عن اختيار الفنان الشاب طه سليمان سفيراً للعلامة التجارية للبنك، حيث تعد مرحلة جديدة ومُهمة في رحلة التميز والابتكار.

تم التوقيع على الاتفاقية بين الفنان طه سليمان ومدير إدارة التسويق، السيد/ أُبي الزين، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك فيصل الإسلامي، السيد/ أمين شبيكة، في خطوة تعكس التزام البنك بتوسيع آفاق التواصل مع المجتمع وتعزيز مكانته بين الشباب والمُبدعين.

وقال البنك: “يُسعدنا أن نُعلن عن شراكتنا المُثمِرة مع الفنان والإنسان طه سليمان، الذي يُعتبر مثالًا يُحتذى به في مسيرته الفنية، الإبداعية والإنسانية. نحنُ على يقين بأنّ هذه الشراكة ستُسهم في تحقيق نجاحات مشتركة تُضاف إلى مسيرة بنك فيصل الإسلامي الحافلة بالإنجازات منذ تأسيسه”.

وأضاف: “نؤكد عبر هذه الشراكة التزامنا المستمر في بنك فيصل بمواصلة دورنا الفاعل تجاه الشباب والمبدعين، وسعينا الدؤوب لتعزيز شراكات تُسهم في تطوير الثقافة والفن في مجتمعنا وتحسين جودة الحياة”.

من جانبه قال طه سليمان: “سعادتي بأن أكون سفيرًا لبنك فيصل الاسلامي السوداني لا توصف، فأنا أعتبره رائد المصرفية الإسلامية في السودان، وشرف كبير لي بأن أكون فردًا من عائلة هذه المؤسسة العريقة. وبالطبع، أتطلع مع البنك لتحقيق الكثير من النجاحات عبر هذه الشراكة، لنفتح بها سويًا العديد من الفرص لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ستعود بالنفع على الجميع.. انتظرونا”.