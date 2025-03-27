شبكة أطباء السودان: وفاة العشرات من الأسرى قبل تحريرهم من معتقلات الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

لقي العشرات من الأسرى حتفهم نتيجة للأوضاع الإنسانية البالغة السوء التي تعرضوا لها قبل تحريرهم بساعات من الدعم السريع في منطقة جبل أولياء، حيث يعاني أكثر من ألف أسير من الجوع والأمراض ووُجدوا في حالة سيئة.

وأعربت الشبكة في بيانٍ، اليوم الخميس، عن أسفها لعمليات التعذيب واستخدام الجوع كوسيلة للانتقام من الأسرى في معتقلات الدعم السريع بالخرطوم، حيث ظل أكثر من ألف أسير يعانون من الجوع والحرمان من الأكل والعلاجات، فقد تمكن فريقٌ من الشبكة التحدث إلى عدد من الأسرى الذي أكدوا حرمانهم من أبسط الحقوق، بجانب الانتهاكات التي تعرضوا لها.

ودعت الشبكة، المنظمات الأممية والدولية والمنظمات المحلية لتوثيق هذه الانتهاكات والوقوف مع الأسرى حتى عمليات التعافي، كما تطالب المجتمع الدولي للضغط على الدعم السريع لمعاملة الأسرى وفقاً للقانون الدولي الذي يحفظ حقوق الأسرى وفقاً لاتفاقية جنيف ومواثيق الأمم المتحدة.