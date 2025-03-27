(سودانير) تعلن عن تخفيض (50%) في أسعار رحلاتها للعائدين إلى السودان بمناسبة تحرير الخرطوم

بورتسودان: السوداني

أعلن الناقل الوطني (سودانير)، عن مبادرة عودة السودانيين إلى البلاد، بمناسبة تحرير الخرطوم، بتخفيض بلغ 50% لعدد 50 مقعداً في كل رحلة قادمة من جمهورية مصر، إضافةً إلى تذاكر مجانية لأبناء شهداء معركة الكرامة العائدين من القاهره إلى السودان.

وقال مدير عام (سودانير) الكابتن مازن العوض، إنّ المبادرة أتت انطلاقاً لروح المسؤولية الوطنية والتقدير للشعب السوداني العظيم، وقبل أيام، تم إطلاق أسعار تشجيعية خاصة على تذاكر رحلاتها إلى وجهات مختارة، وذلك بدءاً من الثلاثاء 25 مارس 2025.

في وقتٍ، تهدف الشركة من خلال العروض إلى توفير خيارات سفر مميزة بأسعار مناسبة لعملائها. وأوضحت سودانير أن أسعار الرحلات من بورتسودان كالتالي:

بورتسودان – القاهرة 600 ألف جنيه جنيه سوداني.

بورتسودان – جدة: 500 ألف جنيه سوداني.

بورتسودان – الرياض: 800 ألف جنيه سوداني.

📸 الكابتن مازن العوض