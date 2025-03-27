مصادر (السُّوداني): انتهاكات واسعة بحق النساء.. واغتصاب أكثر من (75) فتاة خلال فترة سيطرة مليشيا الدعم السريع على محلية الرهد أبو دكنة

الرهد أبو دكنة: زهير هاشم

قالت مصادر محلية في محلية الرهد أبو دكنة لـ(السُّوداني)، إنّ مليشيا الدعم السريع ارتكبت انتهاكات واسعة، شملت حالات اغتصاب لأكثر من (75) فتاة خلال فترة سيطرتها على المنطقة.

وأكّدت ذات المصادر لـ(السُّوداني)، أنّ العدد الفعلي المُغتصبات قد يكون أعلى من ذلك، نظراً لوجود حالات تم التستُّر عليها بسبب الخوف من الوصم الاجتماعي.

في وقتٍ، أفادت التقارير بأنّ بعض الضحايا تعرّضن لحمل نتيجة الاعتداءات، ما يزيد من تعقيد أوضاعهن الإنسانية والصحية. مِمّا يُثير دعوات متزايدة للتحقيق والمُحاسبة المحلية والدولية.