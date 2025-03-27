القوات المسلحة: تطهير آخر جيوب مليشيا آل دقلو بمحلية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلنت القوات المسلحة، تطهير آخر جيوب مليشيا الدعم السريع بمحلية الخرطوم ونفت بشدة وجود أيِّ اتفاق لانسحابها من الخرطوم.

وقال بيانٌ للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة مساء اليوم: “تمكنت قواتنا اليوم بفضل الله وتوفيقه من تطهير آخر جيوب لشراذم مليشيا آل دقلو الإرهابية بمحلية الخرطوم عنوةً واقتداراً”.

وتابع البيان: “ننوه إلى أنه لا صحة إطلاقاً لما تُـروِّج له المليشيا وأعوانها بأنّ انسحابهم من المواقع كان نتيجةً لاتفاق مع الحكومة، الأمر الذي يفضحه هروبهم المُخزي أمام قواتنا الظافرة، وتركهم لقتلاهم ومعداتهم في ميادين القتال بمختلف المواقع”.