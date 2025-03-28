السعودية تؤكد وقوفها مع السودان وحكومته الشرعية.. والبرهان يشيد بدعمها المتواصل للشعب السوداني

بورتسودان: السوداني

ثمن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، العلاقات السودانية السعودية، ووصفها بأنها متميزة، مشيراً إلى مواقف القيادة السعودية الداعمة للسودان ووقوفها مع الشعب السوداني وتقديم المساعدات الإنسانية والعون له، وحرصها على سيادة ووحدة واستقرار السودان.

والتقى البرهان اليوم، الوفد السعودي الذي يزور السودان حالياً، ويضم ممثلين لوزارة الخارجية السعودية ومؤسسة الملك سلمان للإغاثة وصندوق التنمية السعودي.

وقال السفير عمر عيسى وكيل وزارة الخارجية بالإنابة في تصريح صحفي، إن زيارة الوفد السعودي جاءت بمبادرة كريمة وبتوجيهات سامية من القيادة السعودية، ومتزامنة مع تحرير الخرطوم من دنس التمرد، لتقييم الاحتياجات العاجلة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، والوقوف على الاحتياجات التنموية والخدمية خلال فترة الستة أشهر القادمة.

وأشار إلى أن اللقاء استعرض المشروعات الخدمية العاجلة التي تعتزم السعودية تنفيذها، مضيفاً أن الوفد عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية والزراعية والصحية التي من شأنها أن تسهم في عودة المواطنين إلى ديارهم، معلناً عن وصول وفد من صندوق الاستثمارات السعودية للسودان خلال أبريل المقبل، لبحث المشروعات الاستراتيجية الكبيرة، واستكمالاً لمهمة الوفد السعودي.

وأضاف السفير عمر، أن الوفد السعودي قدم التهاني لرئيس مجلس السيادة القائد العام بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة وتحرير الخرطوم.

من جانبه، قال سعادة السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، إن زيارة الوفد للسودان تأتي بتوجيهات سامية وكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وإشراف من وزير الخارجية السعودي لبحث إمكانية دعم المشاريع الإسعافية ذات الحوجة الضرورية، ودراسة وتقييم احتياجات السودان لمرحلة ما بعد الحرب، وتوفير الخدمات الأساسية خلال الستة أشهر القادمة.

وأضاف السفير أنه قدم تنويراً لرئيس مجلس السيادة حول نتائج اللقاءات التي عقدها الوفد السعودي مع اللجنة الوزارية السودانية لإعداد مشروعات إسعافية لفترة الستة أشهر القادمة، واصفاً اللقاءات بأنها مثمرة سادتها روح التعاون والمسؤولية.

وأكد السفير السعودي وقوف المملكة العربية السعودية مع السودان وحكومته الشرعية، معرباً عن أمله في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في السودان، وقال إن المشروعات التنموية والخدمية التي قدمها الجانب السوداني ستكون محل اهتمام القيادة السعودية وستعمل على إنفاذها.