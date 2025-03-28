الأمير محمد بن سلمان يستقبل الفريق أول البرهان في مكة المكرمة

مكة المكرمة: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية تعكس قوة ورسوخ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث كان في استقباله بقصر الصفاء الملكي بمكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وأجرى رئيس مجلس السيادة وولي العهد السعودي، مُباحثات مشتركة تتعلّق بترقية وتطوير العلاقات السودانية السعودية وتقوية آفاق التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

واطلع رئيس مجلس السيادة، ولي العهد السعودي على تطورات الأوضاع فى السودان خاصة بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة في حرب الكرامة.

كما تم بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وتم التوافق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وحضر المباحثات سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية السفير دفع الله الحاج.