تمرّد وسيُقدّم للمحاكمة: جوبا تحدد مصير رياك مشار

جوبا: السوداني

أعلنت حكومة جنوب السودان رسمياً، اليوم الجمعة، أن النائب الأول للرئيس سلفا كير، رياك مشار يخضع للإقامة الجبرية وسيجرى التحقيق معه.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – في المعارضة بزعامة رياك مشار، إنّ اعتقاله يلغي فعلياً اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حرباً أهلية استمرت خمس سنوات بين قوات الدينكا التابعة لرئيس سلفاكير ومقاتلي النوير الموالين لمشار.

وقال المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام مايكل مكوي، في بيان إن “مشار وزملاءه المناهضين للسلام، الذين تم اعتقالهم سيجرى التحقيق معهم وتقديمهم للعدالة وفقاً لذلك”.

واتهم مكوي، مشار بالسعي إلى “شن تمرد” على الحكومة بهدف تعطيل السلام حتى لا تجرى الانتخابات ويعود جنوب السودان إلى الحرب،

وأضاف: “لم يسقط اتفاق السلام ولن ينهار تحت أي ظرف من الظروف”.