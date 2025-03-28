السفارة السودانية بمصر تحذر من السقوط في عمليات نصب “الورق الأبيض”!

القاهرة: السوداني

دعت السفارة السودانية في مصر، أفراد الجالية السودانية، لأخذ الحيطة والحذر عند إجراء “التعاملات المالية الإلكترونية”.

ونبهت إلى عمليات “احتيال خطيرة” رُصدت مؤخرًا، وقالت إنها تلقت عدة بلاغات عن حالات احتيال مالي، من بينها وضع أوراق نقدية حقيقية في جانبي الرزم المالية، بينما يتم حشو باقي “الرزمة بأوراق بيضاء، مما يعرض المتعاملين لخسائر كبيرة”.

وحثّت السفارة في بيان لها، إلى خطورة الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُروِّج لاستبدال العملة السودانية بعملات أخرى.

وشددت إلى أنّ مثل هذه العمليات قد تعرض المشاركين فيها لمخاطر مالية وقانونية.

وحثت السفارة، جميع أفراد الجالية السودانية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المصرية المنظمة للتعاملات النقدية والمصرفية، تجنبًا لأي مشكلات قانونية قد تنجم عن التعامل مع جهات غير موثوقة.