ميليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة في الجموعية وتقتل (33) من المواطنين.. واهالي المنطقة يناشدون الفريق أول البرهان بالتدخل العاجل ونجدتهم

الجموعية: السوداني

واصلت ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، جرائم الحرب في حق المواطنين، حيث قام القائد الميداني قجة وميليشيته بارتكاب مجزرة في منطقة الجموعية جنوب أم درمان، عقب فرارهم من الخرطوم.

وقال شهود عيان من المنطقة لـ (السُّوداني)، ان الميليشيا دخلت المنطقة نهار اليوم، واقتحمت منازل المواطنين، وقتلت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 29 رمضان – في حصيلة أولية (33) من المواطنين، في وقت اصيب فيه العشرات، في منطقة ايد الحد الجموعية.

كما مارست الميليشيا عمليات سلب ونهب في معظم الأسواق ومنازل المنطقة.

وناشد أهالي المنطقة رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بضرورة نجدتهم بصورة عاجلة من بطش الميليشيا الإرهابية.