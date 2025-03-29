(السوداني) تهنئ الشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

يتقدّم ناشر صحيفة (السوداني) السيد/ جمال الوالي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير ومدير التحرير وأسرة الصحيفة، بعاطر التهاني والتبريكات إلى الشعب السوداني، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلن الله تعالى أن يُعيده بالخير واليُمن والبركات، وأن ينعم البلاد بالأمن والسلام والاستقرار.

اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وإيمان وحياة سعيدة.

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