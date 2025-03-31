‏رئيس الوزراء القطري الأسبق: المرحلة الجديدة فى السودان تحتاج إدارة حكيمة ومن  قاد معركة الميدان قد لا يستطيع يقود بمفرده معركة الاقتصاد وإعادة البناء

الدوحة: السوداني

قال رئيس الوزراء ـ وزير الخارجية القطرى الأسبق، الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر، ان ‏ السودان الآن بعد أن اجتاز “بسواعد أبناء قواته المسلحة وشعبه الأصيل محنة قاسية قذفته فيها مؤامرة عديدة، فإنه يدخل مرحلة صعبة”.

وأضاف فى تغريدة له على منصة إكس: “نسأل الله عز وجل أن يعينه على تجاوزها، وعلى تضميد جراحه بالتسامح والمصالحة الوطنية التي تعلو فوق كل المآسي، وما أزهق فيها من أرواح بريئة ودماء عزيزة. ومن أجل ذلك لا بد للسودان في المرحلة الجديدة من إدارة حكيمة، فمن قاد المعركة في الميدان قد لا يستطيع بالضرورة أن يقود بمفرده معركة الاقتصاد وإعادة البناء بنجاح”

واوضح المسؤول القطرى السابق بان ذلك لا يعني “إقصاء الجيش من أي دور في المرحلة القادمة، بل لا بد للجيش أن يستعين بالكفاءات المدنية، وما أكثرها في السودان، لإعادة بناء سودان جديد موحد ومتسامح كما عرفناه دائما ونعرفه اليوم”.

ونوه الشبخ جاسم إلى ان السودان عانى خلال سنوات طويلة من “مؤامرات كثيرة استهدفته من حوله بهدف تقسيمه ونهب ثرواته، ولذلك فإن السودان يحتاج الآن إلى تفكير مترو وعميق وتكاتف شعبي حول قيادة موحدة تحفظ للسودان مقدراته ووحدة ترابه”.

وتابع: “هو بحاجة إلى كوادر متخصصة يدعمها الجيش ليتحقق الإنجاز المنشود وليشعر السودانيون بالأمل، بعد أن مَنَّ المولى عز وجل على السودان بزوال غمة سيطرة الميليشيات على البلاد ومقدراتها”.

ودعا بن جاسم الدول العربية ودول العالم أن تساعد السودان في إعادة البناء، ومعالجة ومحاربة بؤر الفقر واليأس التي هي الملاذ الأنسب للإرهاب ومرتكبيه، وحتى يعود ملايين السودانيين الذين شردوا عن وطنهم ويساهموا في بنائه وتجاوز آثار محنته القاسية.

وزاد: “إننا نحمد الله على هذا النصر الذي حققه الجيش السوداني بإصرار لم يتزعزع، وأمل وعزيمة لم تستكن، رغم كل المصاعب، فهنيا للشعب السوداني ولجيشه”.