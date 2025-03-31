بعد الهزائم المتتالية لـ “الدعم السريع”.. أوكرانيا تطلب مساعدة فرنسا لقواتها بأفريقيا

شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات غير مسبوقة في الصراع الدائر في السودان بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي”.

فبعد حوالي العامين من بدء الصراع وسيطرة الدعم السريع على العاصمة الخرطوم والقصر الرئاسي، تمكن الجيش السوداني من استعادتهم وطرد ميليشيا الدعم السريع، في آذار مارس الحالي، معلناً اقترابه من تحقيق النصر الكامل.

رغم الدعم الأوكراني.. الجيش السوداني يطرد الدعم السريع من الخرطوم

بحسب خبراء عسكريين فإنه وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي تلقته ميليشيا الدعم السريع عسكرياً ولوجستياً من سلاح غربي ومسيّرات أوكرانية ومرتزقة أوكران وكولومبيين، ومن عدّة دول، إلا أن التقدم الميداني للجيش في العاصمة يوحي بأن انتصار الجيش السوداني بات قاب قوسين أو أدنى ويرسم ملامح نهاية الحرب، كما أن الدعم السريع بدأت تتجه نحو الهزيمة الكاملة.

حيث وصل القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مطار الخرطوم، على متن طائرة مروحية، ومنه إلى القصر الرئاسي في العاصمة، ليشارك جنوده الانتصار بعد سيطرة قوات الجيش على القصر، حيث أعلن منه أن “الخرطوم أصبحت الآن حرة”.

يأتي هذا، في حين يشن الجيش السوداني، هجوما واسعا من عدة محاور على مواقع الدعم السريع بمدينة الخرطوم، معلناً سيطرته على أغلب المدينة خلال الهجوم. وكان الجيش قد تمكّن، يوم 21 آذار مارس، من السيطرة على القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، بانتصار مهم خلال صراع مستمر منذ عامين. وحسب الجيش، فإنه سيطر على مطار الخرطوم الدولي، وقيادة الدعم السريع بحي الرياض، والجانب الغربي من جسري المنشية وسُوبا على نهر النيل الأزرق، والرابط بين مدينة الخرطوم ومنطقة شرق النيل شرقي العاصمة، وقاعدة الدفاع الجوي، ورئاسة شرطة الاحتياطي المركزي، ومنطقة اليرموك للتصنيع الحربي، وأغلب أحياء شرق وجنوب الخرطوم.

وذكرت قيادات ميدانية أن الجيش والقوات المساندة لها باتوا على مسافة قريبة من أم درمان غرباً، وتمثل أحد المعاقل الرئيسة للدعم السريع بالعاصمة السودانية. وقال اللواء عبد المنعم عبد الباسط قائد عمليات جنوب الخرطوم بالجيش السوداني، في تصريحات صحفية، إن قوات الدعم السريع مهزومة ولم تنحسب، وفق تعبيره. مشدداً على أن المعارك لن تتوقف وستستمر لملاحقة الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان غربي البلاد، وبشّر بأن المواطنين سيعودون إلى الخرطوم خلال عيد الفطر.

أوكرانيا تطلب المساعدة الفرنسية لقواتها في أفريقيا

مع التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش السوداني، ووسط حديث نشط عن المساعدة والاسناد الكبير الذي قدمته أوكرانيا لميليشيا الدعم السريع منذ أكثر من عام، نشر موقع “إنتليجنس أونلاين” الذي يوثق عمل أجهزة الاستخبارات المحلية والأجنبية التابعة لحكومات رئيسية، تقريراً حول طلب المخابرات الأوكرانية المساعدة والدعم من فرنسا لمحاربة النفوذ الروسي المتنامي في أفريقيا وإسقاط الأنظمة الموالية لروسيا في القارة السمراء. وبحسب الموقع، “تسعى المخابرات العسكرية الأوكرانية للحصول على مساعدة فرنسية في خطة سرية طموحة لسحب نفوذ موسكو من عدة عواصم أفريقية، والوقت عامل حاسم. خاصة وقد بدأ العد التنازلي لمحادثات السلام الروسية الأمريكية.

وبحسب الباحث بالشؤون السودانية محمد عالي الأزبكي فإن تقرير “انيلجنس أونلاين” يثبت بشكل قاطع تورط المرتزقة الأوكران بالمشاركة في الصراع الدائر بالسودان ضد قوات الجيش، كما يؤكد بما لا يترك مجالاً للشك عمل القوات الأوكرانية كمرتزقة لدى الدول الغربية وخاصة فرنسا وواشنطن في الوقت الذي تعاني منه أوكرانيا الويلات في حربها مع روسيا.

وثائق تثبت تورط الأوكران بالحرب السودانية

في سياق ذو صلة، وبعد سيطرة الجيش السوداني على القصر الرئاسي، تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صور مستندات مكتوبة بخط اليد باللغة الأوكرانية وهي عبارة عن توكيل رسمي مكتوب بخط اليد يمنح شخصاً آخر الحق في إستلام مستحقات مالية نيابة عن الموكل، الأمر الذي يعتبره الخبراء دليل أخر يضاف إلى الدلائل السابقة على التواجد الأجنبي للمرتزقة وبالأخص “الأوكران” داخل الأراضي السودانية ومشاركتهم بالقتال إلى جانب ميليشيا الدعم السريع.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، قد تداولت في وقت سابق، صورا لجثة جندي أوكراني في ود مدني بعد تحرير المنطقة من قبل قوات الجيش السوداني. وبحسب المصادر، فإن الجندي الأوكراني كان من مشغلي المسيرات الإنتحارية، ضمن صفوف الدعم السريع.

وبعد سيطرة الجيش السوداني على الكثير من النقاط التابعة للدعم السريع خلال الأسابيع الأخيرة من 2024، تم اكتشاف العديد من مخازن الأسلحة التابعة للدعم السريع، والتي تحوي على أسلحة أجنبية ومسيّرات مقدمة من أوكرانيا، أتت بعد المعارك في محور “ود الحداد”.

اعتراف رسمي أوكراني بمساندة “الدعم السريع”

وكان الممثل الخاص لأوكرانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا مكسيم صبح، خلال مقابلة له مع صحيفة “العربي الجديد”، في فبراير الماضي، قد صرّح بأن “بعض المواطنين الأوكرانيين يشاركون في الصراع بشكل منفرد، ومعظمهم إلى جانب ميليشيا الدعم السريع. ومعظم المقاتلين الأوكران هم من المتخصصين التقنيين”. مضيفاً: بأن “أوكرانيا لا تعتبر في الوقت الحالي أي طرف من الأطراف المتحاربة في السودان كياناً شرعياً.. كما أنها تدعم تشكيل حكومة مدنية مستقلة غير مرتبطة بأي جماعات شبه عسكرية”. معرباً عن استعداد بلاده لأن تصبح مورداً بديلاً للأسلحة للبلدان الراغبة في الدفاع عن سيادتها.

وكان المتحدث الرسمي باسم سلاح الجو الأوكراني إيليا يفلاش، في الـ 7 من يناير الماضي، قد كتب عبر صفحته على فيسبوك، بأن مدربي ومشغلي الطائرات بدون طيار من القوات المسلحة الأوكرانية يقدمون الدعم لميليشيا الدعم السريع، بدعوة شخصية من حميدتي. وبحسب يفلاش فإن: “كييف ملتزمة بأكثر من 30 عقدا عسكرياً في أفريقيا، والسودان هو أحد هذه الدول، وتحديداً مع ميليشيا الدعم السريع”.