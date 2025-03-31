أبي… متى سينبُت اصبعي؟

الإنسان كتلة من المشاعر يختلط فيها الفرح بالحزن والسعادة بالبؤس، غير أنّ الغضب هو أكثر المشاعر الإنسانية جلباً للمتاعب، فعلى الإنسان الكيِّس الفطِن أن يضبط نفسه فلا يندفع ساعة الغضب ولا ساعة الفرح، فالتصرفات التي تأتي نتيجة لذلك قد لا تكون محسوبة العواقب. وفى هذا المجال سنتطرق لبعضها ولنرى كيف كانت عواقبها وخيمة وربما مدمرة أحياناً.

كثير منا هنا كان حاضراً إبان عهد النميري، وبالتأكيد يذكر قضية أثارت المواطنين وأصبحت “قضية رأي عام” والقضية متّهمٌ فيها ضابطٌ عظيمٌ كان ينتمي لإحدى القوات النظامية وهو طبيبٌ معروفٌ من أسرة عريقة. هذا الطبيب بجانب مهارته في مجاله، فقد كان عصبياً جداً، سريع الغضب حتى انه يقال إنّ أحد الممرضين معه في الوحدة أخطأ فما كان منه إلا أن استل مسدسه وأجبره على القفز من الطابق الثاني، فأصيب الممرض بكسر وجروح غير حالة الهلع والخوف التي انتابته. ورث هذا الطبيب من أسرته عقاراً على شارع المستشفى في الخرطوم استأجره منه بعض المواطنين من منطقة الجزيرة استغلوه فى تجارة التجزئة (سوبر ماركت). ومع ارتفاع الإيجارات وارتفاع تكاليف المعيشة، طلب الطبيب من المستأجرين رفع الإيجار ولكنهم رفضوا رفضاً باتاً فلجأ للقضاء. أصدر القاضي حكماً برفع الإيجار أو الإخلاء ولكنهم رفضوا التسوية وأوكلوا محامياً شهيراً وقاموا باستئناف القرار.

مرة ثانية، أيّدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الأدنى بإخلاء العقار ولكنهم بدأوا في المماطلة. في نهار يوم شديد الحرارة جاء الطبيب للمستأجرين ليطالبهم بتنفيذ حكم المحكمة ولكنهم تعنتوا في الرفض ودارت بينهم ملاسنات حادة، فما كان من الطبيب فى ذروة غضبه إلا أن توجه نحو السيارة وأحضر (جالون بنزين) كان يحتفظ به كإسبير، وصبه على مدخل السوبر ماركت وأشعل النار بزناد كان يحمله في يده، وبما أن السوبر ماركت كان ممتلئاً بعلب المبيدات الحشرية وهي سريعة الاشتعال، فقد شبّت النيران مستعرة فى دقائق معدودة حتى إنّ المستأجرين في داخل المحل لم يستطيعوا الخروج واحترقوا تماماً داخله بما فيهم الشخص الذي كان يتوسط لحل المشكلة.

رفع الرئيس النميري الحصانة عن الضابط وتم الحكم عليه بالإعدام. ثار لغطٌ كثيفٌ في المجتمع وكانت الشائعات تقول إنّ الضابط سوف لن يتم إعدامه نسبة لمكانته العالية في المجال الذي يعمل فيه، وكذلك لوضع أسرته المميز في المجتمع، ولكن الرئيس صدق على حكم الإعدام وتم تنفيذه بالفعل، وهكذا فقد أضاع الضابط الشاب حياته ومستقبله فى لحظة غضب لم يستطع أن يضبط فيها أعصابه!!!

القصة التالية عاصرت تفاصيلها، فأنا على معرفة تامة أبطالها. بطلة القصة الأولى شابة من أسرة مرموقة كانت تتمتع بجمال أخّـاذ وسيرة حسنة. كانت البلدة التي تعيش فيها الفتاة آنذاك تحتضن عشرات الطلاب من أبناء المناطق المجاورة، حيث إن فيها كانت المدرسة الوسطى الوحيدة في المنطقة. وبما أنّ والد الفتاة كان موسراً ورجل إحسان، فقد استضاف في البيت منفصلاً من منزله مجموعة من أبناء “الأرياف الغامضة” بحسب تعبير أحد الإخوان المتقعرين في اللغة!!! من بين هؤلاء الطلاب كان صديقنا (بطل القصة الثاني) وهو من أسرة فقيرة جداً احتضنه ذلك المنزل العامر. كان الفتى يرمق تلك الفتاة بعين الإعجاب الشديد حتى وقع في حبها تماماً وأصبح يحلم بها في (صحوه) ومنامه!!!. مرت الأيام وغادر الفتى منزل والد الفتاة والتحق بمدرسة ثانوية، ولكن الفتاة لم تغادر مخيلته أبداً، فكان يزورهم بين الحين والآخر في العطلات ثم التحق بكلية الطب وعندما أوشك على التخرج وجد أنّ الوقت قد حان لإظهار مشاعره للفتاة، ولكن لخيبة أمله فقد صدته تلك الفتاة، بل وعاملته بازدراء وقابلت حبه بالسخرية والاستهزاء، وذلك نظراً للفوارق الاجتماعية بينهما. ابتلع الشاب الإهانة وداس على مشاعره ومضى في طريقه حتى تخرج في الجامعة كطبيب ثم ما لبث أن هاجر إلى بريطانيا، حيث تخصص وأصبح له شأنٌ عظيمٌ. أذكر أنني في إحدى الإجازات قابلته في مطار جدة وهو في طريقه للسودان ومعه أسرته وكان قد تزوّج وأنجب البنين والبنات. عرفني بزوجته، ولدهشتي الشديدة فقد كانت كريمة أحد الوزراء المرموقين في السودان، أما بناته فقد كنّ مثل الزهور بالبنطلون الجينز والشعر المنسدل على الكتفين وبيد كل واحدة منهن الجواز البريطاني وعليه تاج الملكة!!! كانت دهشتي عميقة وأنا أعقد مقارنة سريعة بين وضع الطبيب الشاب والفتى الفقير السابق بوضع الفتاة الآن وقد تزوجها أحد أقربائها وهو موظف بسيط، ومرت بذهني سريعاً صورتها وهي تتقافز من حافلة لركشة، بينما يرفل محبها السابق في النعيم المقيم ويستقل السيارات الفارهة، ويا سبحان الله في لحظة فارقة اختارت طريقاً كان كما تقول الفتيات (سكة عطش)، بينما كان أمامها طريقٌ آخر ممتلئ بالرفاهية والثراء، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله فـ(حدس ما حدس).

تذكّـرت بهذه المناسبة أبيات الشاعر التي يقول فيها:

لا تبكها ذهبت ومات هواها

في القلب متسع غداً لسواها

أحببتها وطويت صفحتها وكم

قرأ اللبيب صحيفة وطواها

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القصة التالية من صحراء الجزيرة العربية، حيث عاش رجل يدعى “الكُسعِى” كان محباً للصيد يقضي جل وقته في مطاردة الغزلان في الوديان والبوادي، ولذلك كان يتسقط أخبار صانعي الأقواس والسهام فيقصد من ذاعت شهرته بصنع أكثرها حِدةً وجودةً. سمع في إحدى المرات بصانع سهام قالوا إنه برع في صنعته حتى ذاع اسمه وملأ الآفاق. قصده “الكُسعِى” فاقتني منه سهاماً حملها فرحاً وقصد منطقة قريبة تكثر فيها الظباء والغزلان. كمن فى مكان خفي وما أن رأي غزالاً (شارداً) حتى تخير أفضل ما في كنانته وأطلقه في اتجاه الغزال. لدهشته وأسفه، فقد رأى الغزال ينطلق هارباً لا يلوى على شئٍ. هنا غضب “الكُسعِى” غضباً شديداً، وأحس أنه قد انخدع فأمسك بالسهام وكسرها كلها واحداً تلو الآخر، غير أنه عندما رفع رأسه ونظر في اتجاه الغزال وجده قد سقط مجندلاً على الأرض!!. أسرع باتجاه الغزال فوجد أنّ السهم قد اخترقه تماماً وخرج من الجانب الآخر، وهذا ما يدل على جودة السهم. هنا ولا شعورياً عض أصبعه حتى أدماه، وذلك لتسرعه وتكسيره سهاماً بالغة الجودة، ولذلك أصبح مضرب المثل فيقولون إنّ فلاناً قد (ندم ندامة الكُسعِى) ويقولون أيضاً إنه قد (عض بنان الندم)، وذلك كناية عن الشعور بالندم الشديد والحسرة.

أمّا آخر قصة وقد جعلتها عنوان المقال، فهي عن رجل عنده طفل كان قرة عينيه دَلّـلـه دلالاً لا مثيل له، فقد كان لا يرفض له طلباً أبداً، فزيّنه بالملابس الغالية والألعاب الثمينة حتى أصبح مضرب المثل. في إحدى المرات وعندما كان في طريقه لاستقلال عربته في مشوار خاص، رأى ابنه وهو يخط على العربة بآلة حادة فجن جنونه وتوجه ناحية ابنه وهو لا يسمع ولا يرى. أمسك بابنه وضرب يده بالآلة الحادة التى كان يخط بها على السيارة. اندفع الدم غزيراً من اصبع الطفل فحمله الوالد وأسرع به للمستشفى وقد طاش عقله لهول ما فعل فى لحظة غضب. للأسف الشديد اضطر الأطباء لبتر أصبع الصبي، فقد كانت الإصابة بالغة. جلس الأب بجانب ابنه يحترق من الأسى ومن الحزن ولم يرفع رأسه إلا على صوت الابن الواهن بعد ان آفاق من (البنج) ورأى أصبعه مقطوعا وهو يخاطب أباه فى أمل ورجاء: (أبي متى سينبت اصبعي؟). هنا انهار الأب وخرج مُسرعاً ليتكئ على السيارة ويبكى ليفرغ مشاعر الحزن والأسى ليتفاجأ بأنّ ابنه قد خط على جانب السيارة بالآلة الحادة جملة واحدة: (أحبك يا بابا). انهار الأب وأُغمي عليه فحملوه للداخل. بقى الأب فى غرفته وهو فى حالة مزرية لا أكل ولا شراب ولا كلام فقط بكاءٍ مستمرٍ ونحيبٍ، وبعد أسبوع فتحوا باب الغرفة فوجدوا الأب قد مات. قال بعضهم انه مات من الحزن وقال البعض الآخر، انه قد انتحر والله أعلم.

وهكذا انتهى الأب نهاية مأساوية نسبة لتسرعه وعدم ضبط نفسه عند الغضب. جاء فى الحديث: (ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) رواه البخاري. والصرعة هو من يصرع الناس.

من جانب آخر، قال شاعر مواسياً:

لا تكثر التفكير فى أمر تولى وانقضى

فلربما ما كنت ترجو كان شراً ومضى

فاملأ فؤادك واعمره دوماً باليقين

هذا قضاء الله في عليائه

ولئن سكبت الدمع دهراً لن يغير ما يبين

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وقال الشاعر محمد يوسف موسى فى قصيدة تغنى بها الفنان صلاح بن البادية كلمات غاية فى الرقة والعذوبة أقول على يقين صادق وعلى لسان من كتبت فيه انها فى شخصية من العيلفون ارتبطت بالفنان بصداقة بريئة عميقة ثم حدثت بينهما جفوة استمرت فترة ليست بالقصيرة. ثم صدف ان جاء الفنان ومعه الشاعر لإحياء حفل فى العيلفون وبعد نهاية الحفل قصدا منزل هذه الشخصية وتم الصلح بينها وبهذه المناسبة أخرج الشاعر علبة سجائر (وهذه كانت عادة عند الشعراء) وكتب:

فات الأوان واللى انكتب على جبيننا الليلة بان

أصبحنا اغراب نحن القراب لا رعشة لا لمسة حنان

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وبهذه المناسبة فقد بلغني أن الشخصية المعنية بالاغنية قد أدخلت المستشفى في السودان وهى تعانى من بعض المشاكل الصحية فأرسل لها من على البعد أمنيات طيبة بالشفاء العاجل.

وهكذا هي العيلفون أرض الإبداع والمبدعين فهى لم تنجب الشعراء فقط، وإنما أنجبت من يلهم الشعراء أيضاً.

مع حلول العيد السعيد أود أن أهنئ الأمة الإسلامية والسودانيين بصورة خاصة وأهلي فى العيلفون بصورة أخص بعيد الفطر المبارك والذي اقترن مع بشريات التحرير من دنس البغاة الغزاة وأن يعود علينا العيد السعيد فى العام القادم وبلادنا قد انطلقت للأعالي بفضل أبنائها وببركة الرحمن الرحيم وسلامتكم.

القاهرة – العيلفون

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