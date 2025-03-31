والي شمال دارفور: فك حصار الفاشر قريباً

الخرطوم: السوداني

أكد والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت محمد، أهمية الاستعداد الجيد في سبيل فك حصار مدينة الفاشر، وتطهيرها من دنس بقايا مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وتوقع أن تدفع الحكومة المركزية بتعزيزات عسكرية قريباً لفك الحصار المفروض على سكان مدينة الفاشر، خاصةً بعد اكتمال تحرير الخرطوم والقصر الجمهوري رمز السيادة الوطنية.

وأشار خلال مخاطبته برنامج المعايدة الذي نظمته اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية، أعضاء مجلس حكومة الولاية ومجتمع مدينة الفاشر، بجانب اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار.

وأشار إلى أن الحصار الجائر، قد أحدث ظروفاً اقتصادية صعبة وغلاء في أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية الضرورية وندرتها.

ودعا الوالي إلى ضرورة إحكام التماسك الاجتماعي والوحدة التي واجه بها مجتمع المدينة الحرب، للاستفادة القصوى منها في إعادة إعمار ما دمّـرته الحرب، والعمل على إزالة كل آثارها وإفرازاتها السالبة، وحيا مجاهدات وتضحيات المقاتلين والمدافعين عن مدينة الفاشر بمختلف مسمياتهم.

وأشاد بصمود مواطني الفاشر وبسالتهم وإصرارهم على البقاء بالمدينة رغم ظروف الحرب المحيطة بها.

واعتبر ممثل مدير شرطة الولاية، العميد طارق بشير، أنّ معركة الكرامة التي خاضتها قوات الشعب المسلحة والقوات المساندة لها درسٌ ستستفيد منها الأجيال القادمة، وقال إنّ الفاشر ستكون خالية تماماً من مليشيات الجنجويد في الفترة المقبلة، وأشاد بوقوف المدنيين مع القوات المسلحة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقيين.