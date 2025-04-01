قال مناوي على صفحته بفيسبوك: إلى شعبنا العظيم في كل أرجاء وطننا الحبيب، إن الوطن والمواطن يواجهان تحديات جسيمة نتيجة أنانية وطموحات بعض أبناء هذا الوطن، الذين اعتقدوا أن الوطن ملكٌ لهم وورثوها من أجدادهم، أنا لست من الذين ينشرون خطاب الكراهية والتفرقة بين أبناء الشعب السوداني الأصيل وسأظل دائماً أقول الحق وأناضل من أجل سودان واحد موحد وأؤمن إيمانا قاطعا بالمواطنة المتساوية والعدالة والحرية، اليوم نحن أمام معركة أطلقنا عليها كحكومة وشعب اسم #معركة_الكرامة، حيث نسعى لتحرير البلاد من دنس مليشيا الجنجويد، لذا يجب علينا جميعاً أن نتكاتف خلف قواتنا المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية حتى ينعم أهل الفاشر المحاصرة والابيض المكلومة وبابنوسة الجريحة بالأمن والأمان بعد ذلك نترك لشعبنا حرية الاختيار ليحددوا من يحب هذا الوطن المعطاء، ومن يتطلع للجلوس فوق جماجم الشهداء والارامل رغم كل ما واجهه الشعب من عنف.

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